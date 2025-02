Vicenzatoday.it - LR Vicenza: il cordoglio per la scomparsa della piccola Lea Stevanovic

Non ce l’ha fatta Lea, la bimba di 10 anni investita domenica pomeriggio in viale Italia a Creazzo. Il conducente del mezzo era poi risultato positivo all'alcoltest. La mammaè una collaboratrice del, che in queste ore ha fatto sentire la vicinanza alla famiglia.