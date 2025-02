Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 20 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 20– con la soap turca, Get. Nellaodierna Zumrut decide di vendicarsi di Menekse per averle presentato Rukneddin e a tal fine dice a Neriman di avere solo tre mesi di vita, certa che quest’ultima lo riferirà a Menkse. Menekse, preoccupata, va a casa di Zumrut e asseconda, senza fiatare, tutti i suoi assurdi desideri. Nel frattempo, Eren confessa a Ekrem di provare dei sentimenti per Gaye e gli chiede di aiutarlo per conquistarla. Ecco ilcon il settantaduesimo episodio.