Bergamonews.it - Louis Vuitton apre a Milano il suo primo ristorante: la cucina firmata “Da Vittorio”

Per il suoitaliano,ha scelto il meglio: per una delle aperture più glamour e attese dell’anno, nel rinnovato showroom di via Monte Napoleone 2, il marchio francese ha scelto di affidarsi a “Da” e alla famiglia Cerea.Eccellenza al quadrato, dato che ognuno, nei propri settori, è ai vertici assoluti nel mondo: a Cook, mensile didel Corriere della Sera, il presidente e Ceo di, Pietro Beccari, ha spiegato come l’iniziativa (che comprende anche un café) a partire da aprile consentirà di abbinare il meglio della tradizione gastronomica italiana a un “contesto culturale contemporaneo, di creatività internazionale, in cui il concetto di condivisione sarà centrale”.L’esperienza, come detto, si dividerà in due.Da un lato il “DaCafé” a Palazzo Taverna, con menu all day comprensivo di ricette speciali ideate appositamente dagli chef bergamaschi e piatti “signature” LV; dall’altro il “DaV by Da”, ila indirizzo “casual dining” accessibile sia dallo showroom di via Monte Napoleone che da via Bagutta.