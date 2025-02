Riminitoday.it - Lotta contro il cancro, al pranzo d'inverno dello Ior raccolti 7.500 euro per l'Irst di Meldola

Leggi su Riminitoday.it

Il punto Ior di Cattolica è una delle realtà più “giovani” dell’universo dell’Istituto Oncologico Romagnolo, ma è anche tra le più attive: inaugurato ufficialmente il 17 ottobre 2024 col taglio del nastro della sede di via Milazzo, si distingueva anche in precedenza per l’intraprendenza del suo.