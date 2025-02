Ilgiorno.it - L’ordinario avventuroso viaggiare

Gabriele Moroni Ah, Trenord: un’istituzione per i pendolari lombardi, che si evolve nel tempo e, soprattutto, nei prezzi. Ogni anno, come un orologio svizzero (al contrario), assistiamo a un puntuale aumento delle tariffe. Ma non preoccupatevi, è tutto sotto controllo. È tutto sotto controllo, non preoccupatevi: secondo i dati forniti da associazioni dei consumatori e organi di informazione, nel 2024 le tariffe degli abbonamenti sono aumentate in media del 6%, ma con punte più alte su alcune tratte. Naturalmente, questi aumenti sono giustificati da miglioramenti tangibili nel servizio. Chi non ha notato le nuove funzionalità? Come il "ritardo interattivo", che trasforma l’attesa in stazione in un’esperienza social, offrendo l’opportunità di fare nuove amicizie tra i pendolari. O il "comfort dinamico", dove la temperatura all’interno del vagone varia in modo imprevedibile, rendendo ogni viaggio un’avventura climatica.