Juventusnews24.com - Lookman Juve, l’affare si può: il retroscena sull’incontro potrebbe sbloccare la trattativa. La situazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’attaccante nigeriano vuole lasciare l’Atalanta: su di lui si fionda la, che avrebbe già intrapreso dei contatti con la Dea un mesetto faNonostante l’eliminazione dalla Champions League, c’è il calciomercatoche prova a risollevare un ambiente assolutamente depresso per quanto accaduto. Stando a quanto riferisce sul proprio profilo X il giornalista Nicolò Schira, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su Ademola.C’è un interesse da parte dei bianconeri nei confronti del nigeriano e questo si è trasformato anche in un primo approccio. Un mese fa, al Biif Restaurant di Bergamo, Giuntoli ha incontrato D’Amico per chiedere informazioni sull’attaccante dell’Atalanta.Leggi suntusnews24.com