Lookman e il rigore sbagliato. L’affetto dei tifosi nel bellissimo striscione che cita De Gregori

Bergamo, 20 febbraio 2025 – Unoper Ademola. Un gruppo dinerazzurri stamattina ha appeso un lenzuolo bianco con scritta nerazzurra – “Thanks Mola, non aver paura di tirare un calcio di",zione della stratissima “La Leva calcistica della classe ‘68” di Francesco De–, ai cancelli del centro sportivo di Zingonia, per accogliere Ademolaprima dell’allenamento pomeridiano dell’Atalanta. Unoper confermaredeiverso il pallone d’oro africano, dopo l’errore dal dischetto di martedì sera che poteva riaprire il confronto con il Bruges, portando il punteggio sul 2-3 con 35 minuti da giocare. Domenicaproverà a rifarsi a Empoli, dove due anni fa ha segnato uno dei suoi gol più belli in maglia nerazzurra. Alla ripresa degli allenamenti, dopo un mercoledì di riposo, era presente anche il presidente Antonio Percassi che, dopo pranzo, ha incontrato la squadra e lo staff per ribadire l’orgoglio suo e del club per quanto fatto finora dalla Dea e spronare tutti al massimo impegno per questa volata conclusiva da 13 finali.