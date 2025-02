Ilrestodelcarlino.it - Lombardi e Petrovic due gare solide. Ahmad... pattina

King 7. In una partita dove non ti spremi come un limone ha fatto la sua parte mettendo a segno anche buoni canestri quando ancora la partita aveva un senso. Chiude la gara con 2 su 7 da sotto e 1 su 3 da fuori. Ha 3 su 3 nei liberi e porta a casa anche 8 rimbalzi.7,5. Non è stata esattamente come lo sbarco in Normandia la gara contro Cento. E ad un certo puntoha smesso di giocare a basket per cambiare sport:ggio artistico. In campo fa quello che vuole e ha anche una ottimo senso della posizione, perché alla fine è sempre al punto giusto nel momento giusto. E Leka, che sta cercando di dosare i minutaggi, lo ha tenuto in panchina per una decina di minuti. Anche perché la partita era diventata un carro funebre diretto verso il cimitero.chiude con con 3 su 5 da sotto e 4 su 7 da fuori.