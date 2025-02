Lo zio Sam non è fesso

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Godo da matti nel vedere gli imbelli leader europei che si sentono perduti perché la guerra in Ucraina sta per finire. Rido, ma so che pagheremo cara la loro incapacità.Ulisse Fazzinivia emailGentile lettore, la capisco benissimo.La situazione ricorda quel film comico-amaro di Alberto Sordi intitolato “Finché c’è guerra, c’è speranza”, in cui viene smascherata l’ipocrisia moralista della famiglia del protagonista, un mercante di armi. È la stessa ipocrisia dei capi europei, che ci hanno raccontato per tre anni che il regime più corrotto d’Europa e le sue Brigate Azov con la svastica combattevano per difendere “la democrazia europea”, che Putin era un macellaio e l’America era il faro della libertà. Ora,per una nemesi storica, l’America è venuta in Europa e ha assestato ceffoni a tutti. Prima il vicepresidente Vance, che ha rifiutato l’incontro con Sholz e ha denunciato le restrizioni alla libertà di parola in Europa, accusando i vari governi di aver instaurato un regime di pensiero unico.