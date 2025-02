Lanotiziagiornale.it - Lo Stato fa cassa sui pensionati: persi 10mila euro in 10 anni

Il costo maggiore il’hanno pagato nel 2024: il blocco della rivalutazione degli assegni voluto dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è co700. Ma in generale negli ultimi diecile pensioni italiane hanno subito, proprio per il blocco dell’adeguamento all’inflazione, una perdita “pesante, reale e permanente”, come sottolinea uno studio della Uil. L’erosione del potere d’acquisto va dagli oltre 2milaper chi percepiva, nel 2014, un assegno tra le quattro e le cinque volte il trattamento minimo (2.256lordi) fino ai quasi(9.619) di chi ai tempi percepiva 3.500lordi.Secondo lo studio, una pensione lorda di 2.256,21nel 2014, nel 2024 avrebbe dovuto toccare i 2.684,37in caso di rivalutazione al 100%. Invece, per i diversi blocchi messi in campo dai governi è arrivata solamente a 2.