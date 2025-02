Lanazione.it - Lo stadio sarà una bolgia: record di abbonati

Ed èdiarrivati a quota 6092! A seguito della sottoscrizione di ben 1429 nuovi abbonamenti, moltissimi dei quali in curva Ferrovia, che si aggiungono ai 4663 abbonanti della scorsa estate, lo Spezia potrà contare, da qui alla fine della stagione, su ben 6092 fedelissimi. Ai quali, ovviamente, si aggiungeranno i tickets che saranno venduti in ogni singola partita, per una media spettatori che è destinata ulteriormente a salire rispetto a quella attuale di circa 8300. Insomma si tratta di un risultato straordinario, che mai era stato realizzato nella lunga storia bianca, neanche nei picchi del 2015, sotto la presidenza Grazzini, rquando furono 5778 i sottoscrittori. È questa la conferma di un entusiasmo travolgente per i colori bianchi, che sta coinvolgendo ogni angolo della provincia spezzina ma anche della Lunigiana.