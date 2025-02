Bergamonews.it - Lo specchio della regina, Language night e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su Bergamonews.it

Lo spettacolo “Lo” al Teatro Sociale, l’incontro “Il Medio Oriente con Trump” con Francesco Mazzucotelli a Casnigo,all’Edoné,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 20 febbraio.Ecco gli appuntamenti.alle 18 alla Sala Galmozzi, a, si terrà un incontro dal titolo “Dopo l’Esodo: da profughi a cittadini”.Intervengono Giovanni Spinelli e Raoul Pupo.L’iniziativa, promossa in occasione del Giorno del Ricordo, approfondisce il processo di integrazione di giuliani e dalmati nell’Italia del secondo Novecento, attraverso le vicende di Brescia.alle 20.30 al Teatro Sociale, a, andrà in scena lo spettacolo “Lo”, di Antonio Viganò e Eleonora Ciocchini; testi e regia Antonio Viganò; con Jason Mattia De Majo, Maria Magdolna Johannes e Rocco Ventura.