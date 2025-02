Panorama.it - Lo spaventoso video di Protoclone, il primo "essere umano sintetico"

Leggi su Panorama.it

Sospeso a mezz’aria, le gambe oscillanti e la testa reclinata,si muove con una fluidità inquietante. Il suo corpo, di un bianco candido, lascia intravedere le fasce muscolari tese sotto la superficie sintetica. Presentato come "il",è l’ultima creazione di Clone Robotics, un’azienda specializzata in robotica bionica avanzata. "La nostra missione", si legge sul sito ufficiale, "è sviluppare robot bionici in grado di svolgere compiti quotidiani, proprio come gli androidi di Westworld". Il riferimento alla celebre serie TV è evidente, non solo nel design etereo e minimalista, ma anche nella sofisticata tecnologia che riproduce fedelmente strutture scheletriche, muscolari, vascolari e nervose.In undi 40 secondi pubblicato sui social,appare sospeso nel vuoto, compiendo movimenti armoniosi con gambe e braccia.