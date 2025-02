Bergamonews.it - Lo sfogo della farmacista stanca dei furti: “Anche mamme con bambini riprese della telecamere, pronti a denunciare”

Leggi su Bergamonews.it

Dalmine. “Purtroppo in queste ultime settimane abbiamo rilevato un’incidenza importante di merce rubata nella nostra farmacia, ricordiamo a questi ‘gentili’ clienti che la farmacia è videosorvegliata e siamo quindi in possesso di tutte le immagini che ritraggono e dimostrano i; invitiamo pertanto a risolvere entro una settimana il pagamentomerce, viceversa saranno tutti segnalati alle autorità competenti”.È l’appello, diffuso sui social, da una storica farmacia di Dalmine. “Ci rammarica molto vedere abituali clienti,con, signore insospettabili mettersi nelle borse borracce, oli corpo, sieri. con una disinvoltura disarmante che evidenzia una certa ‘competenza’ del mestiere – si legge sui canali social dell’attività – pertanto metto in allerta tutti i commercianti di Dalmine a prestare la massima attenzione”.