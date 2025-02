Inter-news.it - Lo Monaco convinto: «Il campionato si deciderà all’ultimo. Inter vincerà se avrà questo!»

Pietro Lo, ex dirigente sportivo, si è espresso sulla lotta al vertice delitaliano, indicando cosa dovrà fare l’per conseguire il secondo titolo consecutivo.IL COMMENTO – Pietro Loha parlato dell’e della corsa scudetto durante un’vista concessa a TMW. L’ex dirigente italiano ha posto l’accento sull’elemento che, a suo giudizio, non potrà mancare per ottenere la vittoria finale: «La vittoria della Juventus contro l’dimostra ulteriormente che ilsi. Secondo me,la meglio chi riuscirà ad avere i nervi saldi!»Losu un exalla sua prima esperienza in panchina: Chivu al ParmaIL GIUDIZIO – Loha poi proseguito pronunciandosi sulla prima avventura da allenatore di Christian Chivu, ex calciatore dell’, in Serie A.