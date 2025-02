Juventusnews24.com - Llorente senza mezzi termini: «Per me la Juve non ha avuto questi due fattori fondamentali»

Fernando Llorente ha analizzato in maniera minuziosa PSV Juventus, partita che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League Fernando Llorente ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video per analizzare l'eliminazione bianconera in PSV Juventus, playoff di Champions League. Ecco le parole dell'ex attaccante della Vecchia Signora. I suoi pensieri sono ben chiari, delineati e non lasciano spazio a dubbi.PAROLE – «Per me non è stata una questione di qualità. Non hanno saputo tirare fuori quello che serviva oggi. La Juventus non ha saputo entrare bene in campo, invece il PSV è entrato con la voglia di vincere e con la voglia di vincere i confronti. Oggi bastava avere più voglia degli altri. Il vantaggio dell'andata non si è visto. Non si è vista la voglia di vincere la partita e di passare il turno da parte della Juventus»