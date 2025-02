Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nel vivo della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26 La salita dell’Alto De Foia (8.5 al 5%) è estremamente pedalabile per i primi 6 chilometri circa. Nel finale però cambia la musica con le pendenze che salgono costantemente sopra l’8%17.25 Attacco di De Plus (Ineos Grenadiers)! Il belga accelera in discesa e si porta dietro il solo Romain Gregoire (Groupama – FDJ).17.24 Roglic è in testa al gruppo in questo tratto di discesa. Vedremo cosa succederà quando la strada tornerà a salire.17.24 Ultimi 10 chilometri!17.23 Sono 23 i corridori che compongono il gruppo di testa. Tra questi ci sono Luca Vergallito ed Antonio Tiberi17.23 I corridori ora sono nel tratto di contro-pendenza che li porterà all’Alto de Foia.17.22 Scatto di Bardet che passa in prima posizione al GPM di Pomba.17.22 Accelerazione di Roglic, lo seguono Vingegaard, Bardet e Christen.