Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ripresa la fuga a 20 km dall’arrivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.09 20 km all’arrivo.17.08 La salita di Pomba è lunga 3.8 km al 7.4% di pendenza media. Negli ultimi metri di questa asperità la pendenza sarà al 10%.17.07la! Il gruppo ora rappresenta la testa della corsa.17.06 Ci saranno ora un paio di chilometri in salita prima di una breve picchiata che condurrà ai piedi della lunga ascesa finale divisa nella salita di Pomba e nell’Alto de Foia. Tra le due asperità c’è un breve risciacquo.17.05 Allo sprint intermedio passa in testa Tobias Bayer davanti a Brent Van Moer ed Hugo Nunes. I tre non hanno fatto volata.17.04 15? di vantaggio per i fuggitivi.17.03 Tutte le formazioni di punta sono compatte in testa al gruppo.17.03 Si è rialzato German Tivani, che viene ripreso dal gruppo. L’argentino ha vinto i tre KOM ed è il leader virtuale della classifica scalatori.