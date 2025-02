Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga transita sul secondo GPM di giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 70 chilometri al traguardo.15.48 Distacco del gruppo che sfiora i 5 minuti.15.46 Sul Gran Premio della Montagna di Alferece, German Nicolas Tivani ha ottenuto 4 punti passando per primo.Brent Van Moer che ne ha guadagnati 3 e terzo Tobias Bayer con 2.15.45 Prossimo GPM tra circa 40 chilometri.15.43 100 chilometri percorsi.15.39 Superata ora la vetta della salita.15.36 I fuggitivi stanno scalando l’Alference.15.34 I 5 attaccanti: Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Brent Van Moer (Lotto), André Carvalho (Efapel Cycling), Hugo Nunes (Credibom/LA Aluminios/Marcos Car),German Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé).15.31 Rimangono al comando in 5.15.29 Prima dell’inizio della salita si staccano dallaFabio Costa (Anicolor/Tien 21), Lino Guilherme (Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua) e Ruben Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua).