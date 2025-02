Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con 5? di vantaggio a 60 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 I corridori affronteranno ora un tratto in falsopiano che condurrà fino ai piedi del Marmelete (2.3 km al 7.4% di pendenza media)15.57 Sempre 5 gli uomini al comando: Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Brent Van Moer (Lotto), André Carvalho (Efapel Cycling), Hugo Nunes (Credibom/LA Aluminios/Marcos Car),German Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé).15.54 Nel tratto in discesa il gruppo ha perso terreno sulla. Ora il distacco è di 5’20”.15.51 70 chilometri al traguardo.15.48 Distacco del gruppo che sfiora i 5 minuti.15.46 Sul Gran Premio della Montagna di Alferece, German Nicolas Tivani ha ottenuto 4 punti passando per primo. Secondo Brent Van Moer che ne ha guadagnati 3 e terzo Tobias Bayer con 2.15.45 Prossimo GPM tra circa 40 chilometri.