Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ci si gioca tutto sull’ultima rampa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.38 L’attacco di Christen ha portato il vantaggio del quartetto di testa intorno ai 30?. In gruppo nessuna formazione si incarica dell’inseguimento.17.38 Si ricompone il quartetto di testa quando siamo entrati negli ultimi 3 chilometri di corsa.17.37 Accelerazione di Christen, risponde De Plus. Continuano regolari Powless e Vergallito17.36 Il quartetto di testa ha una ventina di secondi sul gruppo. Attenzione perché rischiano di rivederli solamente al traguardo!17.36 Bene Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). L’azzurro si è portato per la primanelle prime posizioni del gruppo.17.35 Tulett si stacca anche dal gruppo. Vingegaard e Roglic non hanno più compagni a disposizione17.34 Il quartetto di testa ha una decina di secondi sul gruppo.