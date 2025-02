Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, Tiberi sfida Vingegaard e Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della secondadellaao. Dopo il finale thriller di ieri riparte la corsa portoghese che propone la frazione regina di questa 5 giorni. I corridori si daranno battaglia lungo un percorso di 177.6 km che porterà da Lagos all’Alto de Foia.Dopo circa 30 chilometri dalla partenza ufficiale il gruppo affronterà ladi Picota (1.1 km al 7.5% di pendenza media) che sarà seguita da quasi 60 km di falsopiano che condurranno all’Alferece (4.3 km al 5.3%). Queste due ascese saranno d’antipasto per il grande finale: negli ultimi 40 km i corridori affronteranno il Marmelete (2.3 km al 7.4%), il Pomba (3.8 km al 7.4%) e l’Alto de Foia (8.5 km al 5.0% con l’ultima rampa in doppia cifra).