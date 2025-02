Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 4 corridori in fuga, gruppo a 45?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 Tutte le formazioni di punta sono compatte in testa al.17.03 Si è rialzato German Tivani, che viene ripreso dal. L’argentino ha vinto i tre KOM ed è il leader virtuale della classifica scalatori.17.02 Mancano 3 chilometri allo sprint intermedio di Monchique. Riusciranno i fuggitivi ad arrivarci? Hanno 30? di margine da gestire.17.01 Sull’azione precedente della Team Visma Lease a bike è andato in difficoltà Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Il britannico si è staccato ed è ad una trentina di secondi.17.00 Il vantaggio dei 4 fuggitivi ora è di 45?.16.59 Nelle prime posizioni delci sono anche idella Lidl – Trek. La formazione americana schiera Tao Geoghegan Hart. Al lavoro per lui c’è Jacopo Mosca.16.57 Mancano 5 chilometri allo sprint intermedio di Monchique.