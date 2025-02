Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tarozzi attacca a 40 km dal traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26 40 km al.12.25 Manueleesce dal gruppo. Altro attacco del giovane azzurro in questo UAE, dopo essersi già reso protagonista nellainaugurale.12.23 10 km al secondo sprint di giornata.12.19 C’è il ricongiungimento tra i due tronconi, termina l’attacco dei velocisti.12.16 Ripresi Djuric e Leonard, il gruppo di Pogacar diventa il nuovo riferimento della gara.12.14 50 km alla conclusione.12.13 Circa una quindicina di secondi di distacco del gruppo più numeroso dal troncone che è evaso in precedenza.12.11 Philipsen, Merlier, Milan e Jakobsen sono presenti nel gruppetto d’attacco.12.09 E SI SPACCA IL GRUPPO! Alpecin-Deceuninck, UAE Emirates e Lidl-Trek si staccano dal plotone e provano a scappare via. La maggior parte delle altre formazioni è costretta a inseguire.