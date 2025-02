Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si spacca il gruppo a 10 km dal traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 2 km alla conclusione.13.13 Lidl-Trek la squadra più presente nelle prime posizioni del. Dietro è attiva la Alpecin-Deceuninck.13.13 Si ricompatta il.13.12 Iniziano a prepararsi le squadre in vista della volata.13.10 5 km alla conclusione.13.09 25? di ritardo per il plotone degli inseguitori nei confronti deldi testa. Jonathan Milan e gli altri sprinter sono ben posizionati.13.07 Nelinseguitore troviamo Bilbao e Van Eetvelt, due degli uomini di classifica più importanti in questo UAE.13.06 10 km al.13.04 Latura invece è permanente. Quaranta i corridori nella prima porzione di quel che era il.13.02 Si sta ricompattando il.13.00 Bilbao è rimasto attardato, i velocisti invece sono neldi testa.