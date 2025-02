Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Leonard e Djuric in fuga a 90 km dal traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 90 km al.11.17 Sta per terminare il tratto in discesa, dopo il quale inizierà il lunghissimo piano finale.11.14 Ritmo del gruppo costante per continuare a rosicchiare qualcosa chilometro dopo chilometro.11.11 Distacco tra gruppo e fuggitivi che è arrivato al massimo a toccare i 5’30”, poi è sceso progressivamente.11.08 Cambi regolari tra Michael(INEOS Grenadiers) e ?or?e ?uri? (Team Solution Tech – Vini Fantini) che cercano di rimanere inil più possibile.11.05 Ultimi 100 chilometri di questa quarta!11.01 Strada che è ancora leggermente favorevole ai corridori che quindi possono sviluppare altissime velocità.10.58 Gruppo che è sempre più allungato, segno evidente che il ritmo sta salendo.10.55 Ritmo del gruppo che è salito ancora ed è a 2’30” dalla coppia di testa.