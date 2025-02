Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Leonard e Djuric davanti, gruppo a oltre quattro minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 Finn Fisher-Black passa terzo al traguardo volante e si prende un secondo di abbuono, portandosi a 25 secondi da Pogacar.10.23è passato in testa al traguardo intermedio: altri punti preziosi dopo essere andato ieri in fuga.10.20 I due corridori al comando sono passati dal traguardo volante e hanno cominciato la discesa.10.15 Siamo ad appena 2 km dal traguardo volante di Masafi che segnerà la fine di questa lieve salita.10.12 Si entra negli ultimi 140 chilometri di questa quarta.10.09 Corridori che passano ora dalla zona rifornimento.10.06che comunque tiene sotto controllo il distacco che rimane costante attorno ai 4’30”.10.03 Andatura che su questa lenta salita è leggermente scesa.10.00 Vantaggio di Michael(INEOS Grenadiers) e ?or?e ?uri? (Team Solution Tech – Vini Fantini) che si è ridotto a 4’40”.