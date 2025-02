Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione parte ufficialmente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14NZA UFFICIALE ALLA! Subito un paio di corridori che provano ad attaccare.9.12chesarà adatta ai velocisti, con Jonathan Milan in prima linea che proverà a bissare il successo della prima.9.09 Tratto neutralizzato che è lungo poco più di tre chilometri.9.07 Comincia il tratto neutralizzato di questa quartadell'UAE!9.05 Unache sarà quasi completamente pianeggiante: sida Fujairah Qidfa Beach per arrivare a Umm al Quwain dopo 181 km e neanche 1000 metri di disllo.9.01 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della quartadella settima edizione dell'UAE.