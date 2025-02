Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo, gruppo compatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 20 km al, ilprocede unito.12.51 Caduta nel. Einer Rubio (Movistar Team) e Ben Zwiehoff (Red Bull-Bora-Hansgrohe) si sono toccati: nessun problema fisico all’apparenza per i due corridori.12.48 25 km al.12.45 Si ricompatta il.12.40 30 km all’arrivo.12.37 Tarozzi cerca nuovamente di uscire dal: il ragazzo sicuramente è un atleta grintoso.12.36 Quartucci e Djuric scappano via, ripresi invece Tarozzi e Samudio.12.33 Samudio tenta di sorprendere gli avversari in contropiede, Tarozzi ricuce il buco con il panamense.12.32 Pochi chilometri al secondo sprint intermedio di giornata.12.30 Tarozzi dà un’ulteriore sgasata. L’azzurro è circondato da tre uomini del Team Solution Tech – Vini Fantini.12.