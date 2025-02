Oasport.it - LIVE Turchia-Italia, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: tornano Procida e Spagnolo, debutta Niang

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella quinta giornata del girone B delleagli. L’va in, a Istanbul, per vincere il raggruppamento e dare così alla sfida di domenica con l’Ungheria un senso più di festa che d’altro.Per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco squadra che non è del tutto nuova, ma che garantisce senz’altro un senso importante di novità, perché diverse sono le figure che si testano per gli impegni futuri. Ci sarà l’esordio assoluto con la Nazionale maggiore di Saliou, che arriva dal trionfo di Trento in Coppa, un pezzo di storia del club bianconero.Per il resto, assente larga parte dei big, entra in scena un gruppo che proverà a sfidare alcuni dei maggiori uomini di Eurolega della selezione turca.