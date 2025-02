Oasport.it - LIVE Turchia-Italia, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: azzurri a Istanbul per vincere il girone. Niang out

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:13 Questo il roster azzurro, nel quale non c’è Saliouperché vittima di un leggero stato influenzale per il quale deve stare a riposo e saltare il match odierno.#2 Dame Sarr (2006, 196, Guardia, Barcellona – Spagna)#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, Playmaker/Guardia, Alba Berlino – Germania)#19 Gabriele Procida (2002, 198, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)#21 Grant Basile (2000, 206, Ala, Acqua San Bernardo Cantù)#22 Giordano Bortolani (2000, 193, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, Ala/Centro, EA7 Emporio Armani Milano)#35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Virtus Segafredo Bologna)#38 Riccardo Rossato (1996, 189, Guardia, Trapani Shark)#40 Luca Severini (1996, 204, Ala, Bertram Tortona)#45 Nicola Akele (1995, 203, Ala, Segafredo Virtus Bologna)#54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna) – Capitano18:10 Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, e bentrovati per quest’appuntamento conche può decidere il primato nelB.