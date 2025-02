Oasport.it - LIVE Turchia-Italia 67-80, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: la linea giovane azzurra corsara a Istanbul!

Leggi su Oasport.it

LICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer questaè tutto. Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento con la programmazione sportiva!L’tornerà in campo domenica per la sfida all’Ungheria alle 20:30 a Reggio Calabria, in quel del PalaCalafiore. Magiari che oggi hanno nettamente battuto l’Islanda a Szombathely, anche più dell’87-78 finale.TOP SCORER –: Osman 16;: Bortolani 16FINISCE QUI! L’BATTE DI NUOVO LA, ESPUGNAE VINCE IL GIRONE B!67-80 1/2 Rossato.Fallo immediato su Rossato, liberi.67-79 Tripla di Mutaf che cambia poco, meno di 30? al termine.64-79 Fallo tecnico chiamato a Pozzecco perché per abbracciare i suoi giocatori è andato oltre l’area tecnica. Libero realizzato da Hazer.63-79 Coppia di liberi per Spagnolo che fa 2/2 a 1’03” dal termine.