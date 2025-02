Oasport.it - LIVE Turchia-Italia 50-60, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: a 10? dalla fine gli azzurri respingono il primo assalto turco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-61 1/2 Diouf.Diouf attacca Yilmaz vicino a canestro, sono due liberi per lui perché aveva provato l’azione di tiro. 8’27” al termine.52-60 2/2 Korkmaz.Caruso prova a stoppare Korkmaz, c’è però il fallo e questo significa subito liberi.Inizia l’ultimo quarto.TOP SCORER –: Osman 16;: Bortolani 14Bortolani non trova la tripla del +13 aterzo quarto, ma è un’che ha retto iltentativo di rientro da parte della.50-60 AKELE! Rapidissimo!50-58 Gran canestro di Bitim.48-58 1/2 Pajola.Pajola prova a spezzare il raddoppio, subisce fallo: liberi.48-57 Tripla di Kabaca,di nuovo sotto la doppia cifra di svantaggio con l’ultimo minuto del quarto in arrivo.45-57 1/2 Osmani.Fallo a rimbalzo di Caruso su Osmani, l’ha ora finito il bonus, sono due liberi.