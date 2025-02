Oasport.it - LIVE Turchia-Italia 31-48, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: in scena il terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-52 1/2 Osman, ma tutti si perdono Osmani che appoggia due punti.Osman parte dal palleggio, cerca un paio di finte, prende il fallo di Diouf, va in lunetta.35-52 Appoggio a canestro facile di Haltali.33-52 1/2 Procida.Procida ci prova dalla media, Sipahi commette fallo sul tiro e sono altri due liberi.33-51 Spagnolo batte Hazer e sono 12 per lui!33-49 Trova il modo di arrivare fino in fondo Hazer.31-49 1/2 Diouf.Diouf dritto contro il raddoppio vicino a canestro della, fallo di Osmani e sono due liberi.19:31 Inizia il.19:29 Inizio delin arrivo.19:26 Due dati dicono tutto: +9 a rimbalzo per l’, che ha anche oltre il 50% dal campo contro percentuali ben più basse turche.19:23 Ricordiamo che con questo risultato, fosse l’in grado di mantenerlo, gli azzurri potrebbero giocare domenica a Reggio Calabria con calma letteralmente olimpica, a primo posto già certo.