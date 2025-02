Oasport.it - LIVE Turchia-Italia 31-48, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: azzurri ad altissima quota dopo due quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:23 Ricordiamo che con questo risultato, fosse l’in grado di mantenerlo, glipotrebbero giocare domenica a Reggio Calabria con calma letteralmente olimpica, a primo posto già certo.19:20 Gabriele Procida con uno dei suoi numeri di giornata.HEARD YOU GABBRI #Eurox @Italpic.twitter.com/okTIHYMtSJ— FIBA Euro(@Euro) February 20,TOP SCORER –: Osman 11;: Bortolani 12Ottima difesa azzurra per chiudere una prima metà di gara davvero interessante di un’che si issa a +17!31-48 PAJOLA! Senza quasi ritmo, ma ha ragione lui da oltre sette metri! E c’è timeout a 5?1 dall’intervallo per Ataman.31-45 2/2 Osman.Osman prova ad attaccare Severini, che spende il fallo su di lui e sono liberi in arrivo.