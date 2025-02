Oasport.it - LIVE Turchia-Italia 21-31, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: azzurri ottimi dopo un quarto e mezzo

23-36 Realizza l'aggiuntivo Procida.23-35 PROCIDA CON LA TRANSIZIONE! Larkin fa di tutto per fermarlo, ma gli regala il libero aggiuntivo ed è timeoutcon Ataman non esattamente felice.23-33 BORTOLANI! Ma l'80% del canestro lo fa Pajola che vede il taglio per l'appoggio!23-31 Gran canestro di Larkin dalla zona della lunetta.21-31 BORTOLANI! La risposta dall'arco!21-28 Hazer perso nell'angolo, tripla.18-28 Bella palla sull'asse Diouf-Akele ed è nuovo +10!Timeout Pozzecco con 6'20" da giocare fino all'intervallo.18-26 Kabaca fa un po' ripartire unain seria difficoltà.16-26 2/2 Spagnolo, +10!Kabaca di fatto non difende su Spagnolo, dandogli la schiena mentre lui tenta di appoggiare a canestro, sono due tiri liberi.16-24 2/2 Bortolani, massimo vantaggioa 7'45" dall'intervallo!Bortolani corre in transizione, subisce il fallo di Korkmaz, gli vengono assegnati due tiri liberi per azione di tiro già iniziata.