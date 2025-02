Oasport.it - LIVE Turchia-Italia 12-17, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: brillante partenza degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo quarto.TOP SCORER –: Osman e Hazer 3;: Spagnolo 612-17 CARUSO! Con l’affondata che chiude il primo quarto!12-15 Tripla di Alzer.9-15 CARUSO! Di nuovo col rimbalzo in attacco e semigancio, +6 a -40? da fine primo quarto.Due liberi di Diouf, tutti e due sbagliati, ma c’è rimbalzo di Caruso.9-13 Realizza l’aggiuntivo Spagnolo.9-12 SPAGNOLO! Bravo a spezzare il raddoppio, segna e subisce il fallo di Haltali, c’è il libero supplementare. Secondo fallo per Haltali e bonus turco finito.Due minuti a fine primo quarto.9-10 Risposta di Osman dall’arco.6-10 CHE NUMERO DI PROCIDA! Spostamento laterale e tripla in faccia a Larkin!6-7 Appoggio di Sipahi, finalmente le squadre sembrano aver trovato un minimo di ritmo.4-7 Procida, arresto e tiro dai sei metri!4-5 Bellissima penetrazione di Spagnolo che beffa il limite dei 24 dal lato destro!4-3 Stepback di Larkin alla Larkin dai sei metri.