LIVE Turchia-Italia 0-0 Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA | si inizia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrimo possesso.18:29 Squadre in campo, palla a due!18:28 QUINTETTI –: Larkin Osman Haltali Osmani Sipahi;: Pajola Spagnolo Procida Severini Diouf18:26 Terminati gli inni, palla a due a breve!18:24 Suonano gli inni nazionali.18:22 Ultime fasi prima degli inni nazionali per quel che concerne il riscaldamento. Inni, chiaramente, preceduti dalle presentazioni.18:19 Filosofie diverse perin questo match: per Ataman l’esperienza, tant’è che ci sono solo due nati dal 2000 in poi, per Pozzecco anche la sfrontata gioventù che può tentare il colpo in un luogo, come il nuovo palasport sorto dalle ceneri dell’Abdi Ipecki, estremamente caldo (un po’ come il resto degli impianti turchi).18:16 Lasi presenta, invece, con questi 12 agli ordini di Ergin Ataman:#0 Shane Larkin (1992, 182, Guardia, Anadolu Efes)#2 Sehmus Hazer (1999, 192, Playmaker, Bahcesehir)#6 Cedi Osman (1995, 203, Ala, Panathinaikos – Grecia)#10 Onuralp Bitim (1999, 196, Ala, Bayern Monaco – Germania)#12 Sadik Emir Kabaca (2000, 208, Ala, Galatasaray)#14 Furkan Haltali (2002, 207, Centro, Bahcesehir)#16 Sarper David Mutaf (2002, 197, Ala, Bursaspor)#22 Furkan Korkmaz (1997, 201, Ala, Bahcesehir)#24 Ercan Osmani (1998, 206, Ala/Centro, Anadolu Efes)#33 Erkan Yilmaz (1997, 192, Ala, Anadolu Efes)#55 Kenan Sipahi (1995, 198, Playmaker, Bahcesehir)#77 Muhsin Yasar (1995, 210, Centro, Pinar Karsiyaka)18:13 Questo il roster azzurro, nel quale non c’è Saliou Niang perché vittima di un leggero stato influenzale per il quale deve stare a riposo e saltare il match odierno.