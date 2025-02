Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2025 in DIRETTA: Rogentin svetta, Casse in scia bene Molteni e Alliod

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26 Si chiude qui dunque la primadelladi. Stefandavanti a tutti, Mattiaottimo terzo. Domani si replica. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.12.24 CLASSIFICA PRIMA1 StefanSVI 2:00.272 Stefan Eichberger AUT +0.233 MattiaITA +0.364 Daniel Hemetsberger AUT +0.515 Ryan Cochran-Siegle USA +0.576 Jeffrey Read CAN +.697 Lars Roesti SVI +0.738 Felix Monsen SVE +0.769 Jan Zabystran CEC 0.7710 Jared Goldberg USA +0.78NicolòITA +0.87Benjamin JacquesITA +0.91Christof Innerhofer ITA +1.11Florian Schieder ITA +1.41Matteo Franzoso ITA +1.59Giovanni Franzoni ITA +2.2912.20 L’ultimo italiano al via, Matteo Franzoso (n° 57) chiude 32° a 1.