Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2025 in DIRETTA: Rogentin precede Eichberger e Casse, bene Molteni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Giovanni Franzoni (n° 44) inizia con 1.38 già nella parte alta, quindi arriva a metà pista con 2.05. Chiude addirittura 40° a 2.29.12.01 CLASSIFICA PRIMA1 StefanSVI 2:00.272 StefanAUT +0.233 MattiaITA +0.364 Daniel Hemetsberger AUT +0.515 Ryan Cochran-Siegle USA +0.576 Jeffrey Read CAN +.697 Lars Roesti SVI +0.738 Felix Monsen SVE +0.769 Jan Zabystran CEC 0.7710 Jared Goldberg USA +0.78NicolòITA +0.87Christof Innerhofer ITA +1.11Florian Schieder ITA +1.41Dominik Paris ITA +3.7812.00 Rimarremo pronti a segnalare inserimenti ai piani alti e, soprattutto, ad aggiornarvi sugli azzurri.11.59 Wiley Maple (USA) chiude al 12° posto a 86 centesimi da.11.57 Nicolò(n° 40) chiude in 13a posizione a 87 centesimi dalla vetta.