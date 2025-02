Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2025 in DIRETTA: Paris torna in pista sulla pista dei Mondiali 2027

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella primadelladi(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-denominata Mont Lachaux si tornerà a gareggiare dopo i Campionatidi Saalbach-Hinterglemm.La primadelladiprenderà il via alle ore 10.00 e permetterà agli specialisti della velocità di iniziare a fare conoscenza con la neve e le linee dellaelvetica che, solitamente vede impegnato il comparto femminile.elvetica saranno in palio, quindi, 200 punti di capitale importanza per la corsa alla Sfera di Cristallo e 100 per le due Coppe di specialità. Nella graduatoria generale Marco Odermatt comanda con 1066 punti contro i 746 di Henrik Kristoffersen ed i 637 di Loic Meillard.