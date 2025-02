Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2025 in DIRETTA: Casse al comando, Paris non spinge

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 Alexis Monney lascia subito 82 centesimi nella parte alta, quindi recupera parecchio nel tratto centrale e chiude quarto a 59 centesimi. In partenza lo statunitense Bryce Bennett.11.18 Franjo von Allmen (n° 11) è veloce in alto con soli 19 centesimi da, quindi diventano 20 a metà pista. Nel finale perde terreno e conclude quinto a un secondo esatto. Al cancelletto il suo connazionale Alexis Monney.11.17 Dominikè il più lento nella parte alta con ben 1.36 di ritardo da. L’altoatesino none non va oltre la decima e ultima posizione a 3.42. Tocca ora allo svizzero Franjo von Allmen.11.16 Miha Hrobat lascia subito 79 centesimi nella parte alta, quindi chiude in calando ed è ottavo a 1.35 dalla vetta. Attenzione, ora è il momento di Dominik