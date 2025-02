Romadailynews.it - Live Roma-Porto: squadre in campo per il riscaldamento

– Ritorno del playoff di Europa League, laospita all’Olimpico ilripartendo dall’1-1 maturato una settimana al Do Dragao, in palio la qualificazione agli ottavi di finale contro una tra Lazio e Athletic Bilbao. Qualche problema di formazione per Ranieri, con Hummels ancora a mezzo servizio e Dovbyk indisponibile dell’ultima ora. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Shomurodov.A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Saud, Hummels, Soulé, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangaré.All.: Claudio Ranieri.(3-4-3): Diogo Costa; Djalò, Perez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Moura; Pepe, Omorodion, Fabio Vieira.A disp.: Ramos, Portugal, Marcano, Gomes, Zaidu, Namaso, Andre Franco, Perez, Gul, Borges, Mora, Ze Pedro.