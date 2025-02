Sololaroma.it - LIVE Roma-Porto 3-1: Pisilli chiude la gara

Leggi su Sololaroma.it

Tutto pronto per il fischio d’inizio diche decreterà chi tra giallorossi e lusitani accederà agli ottavi di finale dell’Europa League ed affronterà una tra Lazio ed Athletic Bilbao. Ranieri deve fare a meno di Dovbyk, assente dell’ultimo minuto causa risentimento a un adduttore, con Shomurodov che prenderà il suo posto al centro dell’attacco Le danze all’Olimpico si apriranno alle 18:45, con il fischietto Letexier a dare inizio alle ostilità. Segui la direttadel match su SoloLa.it.3 minuti fa20 Febbraio 2025 20:36 20:3693? – Ultimo cambio nella, con Adbulhamid che entra al posto di Celik.7 minuti fa20 Febbraio 2025 20:31 20:3189? – Si mette subito in mostra il neo entrato Rensch, il cui traversone non trova Soulé ma Angelino, che però calcia altissimo da ottima posizione.