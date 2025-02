Oasport.it - LIVE Milano-Schwerin, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: va completata l’opera per l’accesso ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladididi, partita valida per il ritorno dei playoff.All’andata, in casa del Palmwerg, la franchigia milanese si impose per 0-3 (14-25, 23-25, 16-25) con una Paola Egonu da 17 punti e Nika Daalderop da 10. Questa sera alle ragazze di coach Lavarini basterà portare a casa due set per accedere aidi finale e quindi rientrare tra le migliori 8 squadre d’Europa. Impresa che porterebbe il Numia Veroad affrontaremente le turche del Eczacibasi Spor Kulubu, squadra di Istanbul, proprio nella città turca il 3 e il 4 maggio per le Final Four.Quello di questa sera è il secondo incontro in assoluto. Il team italiano arriva al match ospitato all’interno dell’ Opiquad Arena di Monza con 3 vittorie nelle ultime 3 partite di CEV