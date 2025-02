Oasport.it - LIVE Milano-Schwerin, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il ritorno dei playoff

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:48 Ad attendere dall’altra parte deila vincente dell’incontro ci sono le ragazze turche del Eczacibasi Spor Kulubu, squadra di Istanbul già qualificata ai quarti di finale. 18:44 A, attualmente in 3ª posizione nella Serie A1, basta vincere due set per accedere ai quarti di finale.18:41 All’andata, in casa del Palmwerg, la franchigia milanese si impose per 0-3 (14-25, 23-25, 16-25) con una Paola Egonu da 17 punti e Nika Daalderop da 10.Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladididi, partita valida per ildei.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladididi, partita valida per ildei