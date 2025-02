Oasport.it - LIVE Milano-Schwerin, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: meneghine avanti nel primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-12 Muro fuori delle.Tocco confermato. Si va sul 14-1113-12 Cerca le mani del muro Daalderop. Challenge in corso per confermare o smentire.13-11 Troca iltempo Kurtagic che tira un mattone sotto rete.12-11 Secondo errore identico di Egonu. Solo nastro per lei.12-10 Fuori il servizio di Orro.12-9 Molto veloce la palla di Orro per Sylla. Lento il muro dello.11-9 Rimane sul nastro il tentativo di schiacciata di Egonu.11-8 Attacco di Pimpichaya. A punto.Time out per le tedesche.11-7 Monster Block di Alessia Orro!!10-7 Ace di Heyrman!!9-7 Attacco vincente portato da Nika Daalderop con una spallata stupenda molto lontana dalla rete.8-7 Pipe di Dambrink.8-6 Invasione delle tedesche.7-6 Prima volta in vantaggio