Oasport.it - LIVE Milano-Schwerin 2-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa conquistano il secondo set e guadagnano i quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Ci pensa Cazaute a fare il pari.0-1 Keene fa buona guardia con il muro.Al via il terzo set.ufficialmente qualificata per idi. Incontrerà l’ Eczacibasi Spor Kulubu, squadra di Istanbul. 25-21 Chiude Orro!sul 2-0.24-21 Ingolista Orro da una palla vagante, si prende un muro in faccia.24-20 Ci arriva Smrek. 9 punti per lei! Set point.23-20 Bella palla buttata giù da Orro. Era una mina vagante questo pallone.22-20 C’è il tocco. +2.21-21 Chiede il tocco Pietrini. Si gioca il challenge Lavarini. In tanto time out.21-20 Non arriva Smrek sulla palla di Dambrink.21-19 Tentativo di parallela dellonon andato a buon fine.20-19 Smrek in rete con il servizio.20-18 Orro per Cazaute che accelera e scarica tutta la cattiveria al centro.