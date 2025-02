Oasport.it - LIVE Milano-Schwerin 1-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: si riparte con il secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-13 Accompagnata la palla da Dambrink.10-13 Attacco di Pietrini sul muro. Sbloccato il cartellino per le milanesi.9-13 Brutta ricezione di Sylla. Kohn fa punto in battuta.Lavarini ferma la partita. Time out per lui.9-12 Centra l’antenna la canadese Smrek. Completamente sbagliato l’attacco.9-11 Corta la battuta di Heyrman.9-10 Botta molto forte di Miriam Sylla al centro.8-10 Corto il pallonetto delle milanesi.8-9 Cazaute, entrata pure lei, sbaglia la battuta. Solo rete per lei.8-8 Servizio sbagliato.7-8 Regge la difesa dello, che punto alla fine delle tedesche! In vantaggio nelset.7-7 Splendido muro di Kohn su Daalderop.7-6 Pimpichaya fa -1!7-5 Grozer riprende il -2.7-4 Che sasso di Daalderop dalla sinistra!!6-4 Ottima l’infilata di Dambrink.