Oasport.it - LIVE Milano-Schwerin 1-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: le meneghine chiudono il primo set 25-18

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAset a. 25-18 Muro vincente diset alle padrone di casa grazie al blocco di Heyrman.24-18 Si infila tra il muro la palla di Kohn.24-17 Pallonetto spinto di Sylla.set point per le padrone di casa.23-17 Ancora Smrek! Questa volta con un attacco esterno.22-17 Smrek troca la diagonale corretta dopo un disimpegno facile dello.21-17 Eccolo l’allungo di! Muro sempre di Daalderop! Challenge in corso che sa tanto di un time out aggiuntivo.20-17 Non trova il campo Dambrink.19-17 Altro errore al servizio però per Grozer.18-17 Bellissimo attacco dalla prima linea dello.Time out chiamato dalle tedesche.18-16 Ricezione sbagliata dello, arrivano Heyrman a chiudere.17-16 Muro vincente di Nika Daalderop!! 16-16 Errore al servizio delle tedesche.